«الداخلية» تكمل استعدادات استضافة «أمن الخليج العربي 2»

أبوظبي (وام)

أكدت وزارة الداخلية أنها استكملت كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة التمرين التعبوي الخليجي المشترك «أمن الخليج العربي 2» والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن ذلك الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية الذي أكد أن الوزارة تستضيف تمرين «أمن الخليج العربي 2» بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس تنفيذاً لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن هذا التمرين يحظى بدعم ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويمثل انطلاقة أمنية طموحة تساهم في توحيد وتضافر الجهود للارتقاء بمستوى العمل الأمني، على ضوء المصير الواحد والأهداف المشتركة، ضد أي تهديد أمني يمس دول الخليج العربي.

وأشار إلى أن هذا التمرين الأمني المشترك يؤكد على العمل التكاملي، ووحدة الرسالة بين الأجهزة الأمنية، من أجل تعزيز الأمن لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، كما يسهم في تبادل الخبرات، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني، في إدارة المواقف الأمنية الطارئة، متمنيا للمشاركين التوفيق والسداد وأن يديم المولى عز وجل علينا جميعاً نعمة الأمن والأمان.

وفي نفس السياق اطلع اللواء عبدالله علي الغيثي عضو اللجنة العليا لتمرين «أمن الخليج العربي 2»، رئيس فريق القيادة والسيطرة على استعدادات وتحضيرات اللجان وفرق العمل من وزارة الداخلية الخاصة بالتمرين التعبوي الخليجي المشترك، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بدبي، حيث اطلع اللواء الغيثي على آخر الاستعدادات واطمأن على التحضيرات والخطط المعدة للتمرين لاستقبال الوفود والقوات المشاركة من الدول مثمنا جهود اللجان وفرق العمل والأعمال التي تم إنجازها.