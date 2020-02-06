«زايد الخير» لدعم المرضى والحالات الطارئة ينطلق اليوم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تنطلق اليوم في تمام الرابعة عصراً أولى حلقات برنامج «زايد الخير»، الذي يبث على إذاعة الأولى بدبي، في إطار التعاون المشترك والتكامل الخيري بين جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية، حرصاً منهما على توظيف الإعلام المسموع في خدمة الأسر والحالات الأكثر حاجة في المجتمع، من خلال برنامج إذاعي أسبوعي، يهتم بالشأن الخيري.

ويعرض البرنامج، قصصاً وحالات إنسانية، لدعوة المحسنين والمحسنات لتقديم العون، والتبرع بما يساعد على انتشال هذه الأسر والحالات من محنتها، وفك كربتها، وتوفير ما تحتاجه من مال يسد عجزها وعسرتها.

ويبث برنامج «زايد الخير» مساء كل خميس من كل أسبوع، طيلة العام 2020م، ولمدة ساعتين، من الساعة الرابعة حتى السادسة، وسيتم تكثيفه في شهر رمضان المبارك ليبث حلقة في كل يوم، لمدة ساعة من الساعة الخامسة حتى السادسة قبيل المغرب.

واتفقت جمعية بيت الخير ودبي الخيرية، على التنسيق والتعاون فيما بينهما، بحيث يتم إذاعة البرنامج بالتناوب، حلقة لحالات «بيت الخير» وحلقة لحالات «دبي الخيرية».وأكد أحمد محمد مسمار، أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية، أهمية البرنامج كعمل خيري وإنساني مشترك لنجدة المرضى المعسرين وخطوة لتعزيز التكامل الخيري، مشيرا إلى أن البرنامج يعرض حالات المرضى الإنسانية والمشاريع الخيرية داخل الدولة وخارجها، بهدف إيجاد التمويل اللازم لنجدة كافة الحالات العلاجية التي سيستقبلها البرنامج.

وذكر مسمار، أن برنامج «زايد الخير» يعمل على توفير تمويل المشاريع الخيرية، التي سيتم عرضها من بناء المساجد وحفر الآبار ومشاريع أخرى، وذلك لإيماننا بدور الإعلام الخيري في الوصول إلى أكبر عدد من المحسنين.