تطبيقات مبتكرة في «شؤون الوطني»

العين (الاتحاد) تشارك وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ضمن فعالياتها خلال «شهر الإمارات للابتكار»، في معرض (ابتكار إكس خمسين) الذي تنظمه جامعة الإمارات العربية المتحدة على مدار ثلاثة أيام، لتسليط الضوء على الأنظمة والتطبيقات الذكية والمبتكرة التي توظفها لتحقيق رؤيتها في الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والريادة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية.

وتأتي المشاركة جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى مد جسور التعاون وتعزيز شراكتها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمعي، وحرصها على تعزيز حضورها وتفعيل مشاركتها في الأنشطة الوطنية والمجتمعية، بما يدعم جهودها في نشر ثقافة المشاركة السياسية على نطاق واسع بين أفراد المجتمع عموماً والشباب على وجه الخصوص. وستقوم وزارة، خلال المعرض، باستعراض جهاز التصويت الإلكتروني، وهو نظام ذكي مبتكر يعد ثمرة تعاون مشترك مع جهات عدة في الدولة، ويجسد نقلة نوعية في مراحل تطور الحياة السياسية والعملية الانتخابية في دولة الإمارات.

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