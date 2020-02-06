عمار النعيمي يؤكد الحرص على مواكبة التطور العالمي

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن دولة الإمارات وحكومة عجمان تحرص على مواكبة ركب التطور العالمي من خلال تبني خطة التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتعمل جاهدة للانتهاء من تنفيذ كافة مراحل التحول، بهدف تعزيز تكنولوجيا المعلومات داخل كافة الدوائر الحكومية والانتهاء وإنجاز ما تبقى من الخدمات الرقمية.

وأوضح سموه أن حكومة عجمان تحرص على تقديم أفضل الخدمات، من خلال ربط الدوائر والجهات بالتحول الرقمي، داعياً إلى تكثيف الجهود لتوحيد الروابط كافة في كود موحد يمكن من خلاله إنهاء المعاملات المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين بجهة واحدة سواء كانت اتحادية أو محلية وتسهيل كافة الإجراءات المتبعة من أجل إسعاد المتعامل مع تلك الجهات مؤكداً مواصلة دعم كافة الجهود المبذولة للوصول إلى التحول الرقمي، وذلك بفضل ما تقدمه القيادة الرشيدة في هذا الشأن وتوفير كافة الإمكانيات لتسهيل مهمة القائمين على التحول الرقمي في جميع الوزارات والدوائر الحكومية. جاء ذلك عقب إطلاق سموه الخطة الاستراتيجية لحكومة عجمان الرقمية 2022، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في قاعة الإمارات للضيافة.

وقال سموه «نطلق اليوم الاستراتيجية الجديدة لحكومة عجمان لتكون عنواناً آخر لسعادة المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، وأتمنى لكم التوفيق والتميز، وكلي أمل بأنكم قادرون على الإنجاز والعطاء والريادة».

وأضاف سموه أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يولي أهمية خاصة لتطوير المؤسسات الحكومية في الإمارة، بما يحقق النهضة الشاملة والتقدم المنشود في المجالات كافة، خاصة الخدمات الرقمية المقدمة للمجتمع من أفراد ومستثمرين ورجال أعمال أو الشركاء الاستراتيجيين أو المتعاملين.

وتقدم سموه بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحكومة عجمان الرقمية والتي تعد من المؤسسات التي يقع على عاتقها معاونة وتمكين مؤسسات الحكومة لتتماشى مع توجه دولة الإمارات بضرورة التحول للخدمات الرقمية ولما أنجزته في مجال التحول الرقمي والخدمات الرقمية.

وفي نهاية الحفل، كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الجهتين الرائدتين في تبني المشاريع الاتحادية وهما دائرة التنمية السياحية ودائرة البلدية والتخطيط، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة تقديراً لما بذلته من جهود مميزة.

ومن جهة أخرى كرم سمو ولي عهد عجمان فريق التحول الرقمي بقسم الخدمات الإلكترونيـة بشرطـة عجمـان الفائزين بجائزتـي خطة التحـول الرقمـي فئة أفضل مبادرة في الذكاء الاصطناعي وجائزة خطة التحول الرقمي لفئة أفضل مبادرة في تصميم رحلة المتعامل وتسلمها اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

.. ويقدم واجب العزاء في وفاة والدة إبراهيم العوضي

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور لها والدة إبراهيم العوضي لأسرتها وذويها، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الجرف في عجمان.

وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين.