مكتوم بن محمد يستقبل الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أمس في أبراج الإمارات بدبي، محمد المزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمحمد المزغني والوفد المرافق، مشيراً إلى أن حكومة دبي على أتم الاستعداد لدعم جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي في ملف استضافة إمارة دبي مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات في العام 2023.

وأكد سموه مساعي إمارة دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات وعلى الصعد كافة، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالتطور والازدهار.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة استضافة دبي لمؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات 2023، وعدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الاتحاد وأهدافه ودوره في دعم المواصلات العامة على مستوى العالم، والتنسيق مع الحكومات والشركات الرائدة في مجال التصنيع والتشغيل.

ومن جانبه، أشاد المزغني بدور إمارة دبي، ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي في دعم جهود الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وكذلك تعزيز دور مركز التميز في المواصلات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يتخذ من الهيئة مقراً له، مبدياً إعجابه بدولة الإمارات وإمارة دبي وما توفره من بنية تحتية وإمكانيات وتسهيلات لوجستية وحوافز تميزها لاستضافة أكبر المؤتمرات والمعارض والفعاليات الإقليمية والعالمية في القطاعات كافة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للمواصلات العامة يضم في عضويته أكثر من 1800 متخصص في مجال المواصلات العامة، يمثلون الجهات كافة الحكومية منها والخاصة العاملة في المجال ذاته، ولدى الاتحاد 16 مكتباً حول العالم منها مكتب في دبي.

ويعتبر معرض ومؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات الذي تسعى دبي لاستضافته في عام 2023، من أهم المؤتمرات والمعارض على مستوى العالم في مجال المواصلات والنقل الجماعي، حيث يستعرض أحدث التطورات في مجال المواصلات العامة، والأنظمة المؤسسية والتكنولوجيا والسياسات المؤسسية والابتكارات الصناعية في هذا المجال والخطط المالية، إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات، والاطلاع على التجارب الناجحة في مختلف أنحاء العالم، ويستقطب المؤتمر أكثر من 2700 مشارك، و375 عارضاً.

حضر اللقاء معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من المسؤولين.