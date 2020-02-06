حمدان بن راشد يقدم دعماً مالياً لجامعة الإمارات

دبي (وام) قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، تبرعاً مالياً لجامعة الإمارات، وذلك في إطار دعم سموه للطالبات المشاركات في دورات برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الشتوية والصيفية بكلية آل مكتوم للتعليم العالي في أسكتلندا.

وسلم ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، التبرع إلى الدكتور غالب الحضرمي، مدير عام جامعة الإمارات بالإنابة، وذلك ضمن دعم سموه السنوي للجامعات، ودعم المسيرة التعليمية في الدولة.

وقال الصايغ إن هذا التبرع يترجم توجيهات واهتمام سموه بدعم مسيرة التعليم وأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، كما يجسد العلاقة القوية التي تربط جامعة الإمارات بكلية آل مكتوم للتعليم العالي واستفادة طالباتها من الدورات التدريبية لبرنامج التعددية الثقافية الذي يهدف إلى تأهيل الطالبات ليكن قيادات المستقبل.

وأعرب الدكتور غالب الحضرمي عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على مكرمته وتقدير أسرة الجامعة، مثمناً اهتمام سموه بطلاب الجامعة، وأكد أن هذا الدعم يجسد العلاقة القوية التي تربط جامعة الإمارات بكلية آل مكتوم للتعليم العالي.

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