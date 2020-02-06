حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يحضرون أفراح المعلا

أم القيوين (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامة الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين بقاعة «البيت متوحد» بمناسبة زفاف نجله المهندس الشيخ أحمد بن خالد بن راشد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين على كريمة المهندس الشيخ عبدالله بن راشد بن أحمد المعلا.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

وحضر الحفل الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط العمراني، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومعالي جمعة الماجد، والفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، وجمع من المدعوين من مواطنين ومقيمين.

وقدمت الفرق الشعبية، خلال الحفل، مجموعة من الأهازيج الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.