منح عبدالله بن زايد ميدالية الذكرى المئوية لتأسيس «الخارجية» الأذربيجانية

أبوظبي (وام)

منحت حكومة جمهورية أذربيجان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي «ميدالية جمهورية أذربيجان للذكرى المئوية لتأسيس وزارة الخارجية الأذربيجانية « تقديرا لجهود سموه في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد تسلم سموه الميدالية من ماهر محمد علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة وذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقد أمس في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية أذربيجان على هذا التكريم، مشيدا بما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وأذربيجان من نمو وتطور مستمرين في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه أكد ماهر علييف العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وأذربيجان وتطلع بلاده إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة شهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس الأول - مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ولوكسمبورج والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه أعرب معالي جان أسلبورن عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.. منوهاً بالمكانة الرائدة التي تحتلها الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي والإنجازات التي حققتها في المجالات كافة. وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لمعالي وزير خارجية لوكسمبورج والوفد المرافق.

حضر اللقاء محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا سفير الدولة غير مقيم لدى لوكسمبورج، وإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقة لوكسمبورج لدى الدولة.