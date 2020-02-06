منتدى للابتكار بجامعة الشارقة الأحد المقبل

الشارقة (الاتحاد) تنظم جامعة الشارقة الأحد المقبل التاسع من فبراير الجاري في قاعة الزهراء بكلية الطالبات، فعاليات المنتدى الدولي الخامس للابتكار وريادة الأعمال، وكذلك الإعلان عن النتائج النهائية وأسماء الفائزين في جائزة غرفة الشارقة للمبدعين والتي تأتي بالتعاون بين الجامعة ممثلة بكليتي الحوسبة والمعلوماتية وإدارة الأعمال، وغرفة التجارة والصناعة. تقدم للجائزة في الدورة الحالية حوالي 129 مشروعاً من العديد من المدارس بإمارة الشارقة والجامعات في الدولة ليتم اختيار 8 مشاريع فائزة منها، تنوعت ما بين بحوث علمية ومشاريع تطبيقية مبتكرة، لتتناول الأفكار والموضوعات المتقدمة للمسابقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان.

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