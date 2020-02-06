برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يدشن ملتقى في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع ملتقى القيادات الإماراتية التطوعية الشابة في إمارة رأس الخيمة تحت شعار «على خطى زايد»، في إطار مبادرة رد الجميل للوطن، ولترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي لدى الشباب، وتمكينهم من خدمة المجتمع، تزامناً مع عام الاستعداد للخمسين والذي يعكس النظرة المستقبلية للقيادة الحكيمة، وحرصها على تحقيق الريادة العالمية للدولة في مختلف المجالات، خاصة المجتمعية.

وأكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني، وتحفيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتبني مبادرات مستدامة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة للمساهمة في تطوير العمل التطوعي وتبادل الخبرات بين المؤسسات ودعم آليات الشراكة والتعاون بينها، وتقديم البرامج العملية لزيادة كفاءة مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة العاملة في المجال الإنساني والمجتمعي والتطوعي، وضمان شروط الجودة والمعايير العالمية لإنجاح المشاريع والبرامج الإنسانية في بعدها الاجتماعي والإنساني.

وقالت إن الملتقى يعقد في محطته الحالية في إمارة رأس الخيمة بمبادرة من برنامج الشيخة فاطمة للتطوع ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وبالتعاون مع عدد من الشركاء، لافتة إلى أنه يمثل فرصة مثالية للتعارف وتبادل الرأي والمشورة، ومناقشة مختلف جوانب العمل التطوعي والقضايا التي تواجه سبل النهوض بواقع هذا القطاع وتعزيزه.

ومن ناحيتها، أكدت سمية حارب السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن الأعمال التطوعية تعد أسمى الأعمال الإنسانية لخدمة المجتمع، وأن سعي المؤسسة إلى تبني برامج مؤسسية مجتمعية مشتركة يعزز ثقافة العمل التطوعي ونشر قيم المسؤولية الاجتماعية بما يسهم في دعم وتعزيز مسيرة العطاء والتقدم والتنمية في الدولة.