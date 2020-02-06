«ربدان» تثري إبداعات الطلاب

أبوظبي (الاتحاد) تشارك أكاديمية ربدان، المختصة في مجالات السلامة، والأمن، والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ، وإدارة الأزمات، في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، الحدث الوطني الأكبر للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، الذي ينظم تحت شعار: «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، بعدة ورش وفعاليات لتسليط الضوء على تجربتها الفريدة والمستدامة في إعداد أجيال متخصصة في الأمن والسلامة لحماية مكتسبات الوطن.

وتنظم الأكاديمية، على مدار خمسة أيام، فعاليات وأنشطة متنوعة تبرز إبداعات الطلاب وابتكاراتهم، كما تعرض أحدث الأدوات والوسائل التعليمية والتكنولوجيا المستخدمة داخل الأكاديمية لتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة التي تساعدهم في تأدية مهامهم الوظيفية على أكمل وجه مستقبلاً.

ونظمت الأكاديمية، في الثالث من فبراير، ورشة عمل عن أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع خبراء من اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بمشاركة مجموعة من الطلاب والموظفين والأساتذة في الأكاديمية وعملوا ضمن فرق متعددة لإيجاد حلول لخمسة من تحديات الاستدامة.

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