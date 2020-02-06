سلطان القاسمي: 6 مليارات درهم لتطوير كلباء

الشارقة (الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن تخصيص مبلغ 5 مليارات درهم لتطوير مدينة كلباء وإقامة المشاريع الحيوية والإنمائية والسياحية، ومليار درهم لطريق الشارقة - كلباء الذي سيعمل على توفير الوقت والجهد لأهالي وزوار المدينة حيث سيختصر المدة من ساعة ونصف إلى 45 دقيقة، وسيتم افتتاحه في نهاية هذه السنة، مؤكداً سموه أن إمارة الشارقة تسعى من خلال إقامة المشاريع الحيوية والتنموية لخدمة الإنسان في الإمارة وتحرص على توفير أفضل سبل الراحة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه قبل ظهر أمس في نزل الرفراف، مرحباً سموه بالضيوف وأعيان وأهالي المدينة في هذا النزل الفريد من نوعه والذي بني وسط محمية بيئية طبيعية.

وبين سموه أن العديد من المشاريع الحيوية وشبكات الطرق والبنى التحتية سيتم الانتهاء منها مع بداية السنة، وبلغ مجمل تكلفة المشاريع ما يقارب 3 مليارات درهم.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة أنه تم تخصيص مبلغ ملياري درهم لمشاريع تطويرية ونفعية تستفيد منها المدينة، ومنها مشاريع علمية وثقافية بالإضافة إلى توفير عدد من الوظائف لمواطنيها.

وكشف سموه عن إنشاء أكاديمية العلوم الرياضية التي تعد فريدة في العالم العربي، بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة في مجال العلوم الرياضية، وتشمل دراسة فسيولوجية لجسم الإنسان وعلم الأغذية وصحة الإنسان، وستمنح درجة دبلوم لمعلمي اللياقة البدنية.

ومن المشاريع الجديدة التي اعتمدها سموه في المدينة مشروع رواق كورنيش كلباء، على طول امتداد واجهة مباني واجهة الكورنيش، وقد روعي في تصميمه الجوانب الجمالية والمعمارية الجميلة التي تتميز بها إمارة الشارقة.

ولفت سموه إلى المشاريع الجديدة التي سترى النور قريباً وهي المركز التجاري والذي سيكتمل بناؤه وتطويره من قبل جمعية الشارقة التعاونية، موجهاً سموه القائمين بجمعية الشارقة التعاونية بطرح أسهم الجمعية لأهالي مدينة كلباء، بالإضافة إلى منح الحالات الإنسانية الأسهم مجاناً ليعم الخير ويستفيد منها أهالي المنطقة.

واختتم سموه شاكراً الهيئات والشركات والمؤسسات والدوائر المحلية على إقامة المشروعات التي تخدم المدينة.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد استهل زيارته للمشروعات الجديدة والتطويرية قيد الإنشاء، من بينها مشروع طريق الشارقة - كلباء، واستمع سموه إلى شرح مفصلٍ من القائمين حول الطريق الجديد الذي سيكون بطول 55 كلم، وبدايته من تقاطع طريق الشيخ خليفة مروراً بمنطقة وادي الحلو انتهاءً بكورنيش كلباء، وسيعمل على توفير الوقت والجهد على أهالي وزوار مدينة كلباء.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة محمية أشجار القرم، التي تعتبر من أكبر غابات القرم في المنطقة، كما تشكل هذه المحمية ملجأ رائعاً لأنواع مختلفة من الطيور النادرة.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها المدينة، منها «واجهة كلباء»، واطلع سموه خلال الزيارة على معدل الإنجاز في مشروع «واجهة كلباء» الذي وصل إلى 35% ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الجاري 2020، بتكلفة بلغت 119 مليون درهم وبمساحة تبلغ 17 ألف متر مربع، وينفذ بالشراكة مع «إيجل هيلز» من خلال «إيجل هيلز الشارقة للتطوير».

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة نزل الرفراف، الذي تم افتتاحه في أبريل الماضي كواحد من أبرز مشاريع الضيافة الفاخر والعصرية من فئة الـ5 نجوم، حيث يأتي المشروع ضمن «مجموعة الشارقة للضيافة» التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وروعي في تصميمه ومواصفاته أن يحافظ على الحياة البرية والطبيعية.