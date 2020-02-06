الامارات | دفاع المتهمين بسبّ وسيم يوسف يتمسك بمناقشة الشاكي

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع المتهمين بسبّ وسيم يوسف يتمسك بمناقشة الشاكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنفت محكمة جنح أبوظبي، أمس، نظر 16 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقامة من الداعية الديني وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، وقررت المحكمة تأجيل خمس قضايا إلى يوم 18 من فبراير الجاري، وست قضايا لجلسة 20 من فبراير، وخمس قضايا إلى جلسة 23 من فبراير.

وشهدت جلسة أمس تقسيم القضايا على ثلاث دوائر قضائية، حيث كانت القضايا مؤجلة من الجلسة السابقة للنظر في طلبات دفاع المتهمين، فيما تمسك المحامي، إبراهيم التميمي، المفوض بالحديث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال جلسة أمس، بالطلبات نفسها، مع التأكيد على ضرورة حضور الشاكي لمناقشته في مقاطع الفيديو التي تم إرفاقها بملفات القضية في الجلسة السابقة، التي توضح أنها السبب الرئيس لرد المتهمين على الشاكي في إطار حرية الرأي.

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فيما طعنت المحامية، ربيعة عبدالرحمن، بالتزوير في مستند الإدانة المقدم من قبل الشاكي، ويتهم من خلاله أحد المتهمين بسبه في تغريدة عبر «تويتر»، مشيرة إلى أن الشاكي قام باجتزاء النص، والمحرر من قبل حساب آخر على «تويتر» وتم نسبه لحساب المتهم، وطالبت بإحالة المستند إلى النيابة العامة والطعن بالتزوير.

جدير بالذكر، أن الداعية وسيم يوسف تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر، بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف بتغريدة، في يونيو الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، إن 163 حساباً على «تويتر» ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.

وتابع قائلاً: «صبرت كثيراً لكنهم تمادوا للأسف، ومارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا»، فيما شهدت الجلسات السابقة للقضية تطوع 21 محامياً للدفاع عن المتهمين.