الامارات | مؤسسة وطنية تبدأ إجراءات التوطين لـ 178 شاغراً وظيفياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة وطنية تبدأ إجراءات التوطين لـ 178 شاغراً وظيفياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مجموعة «إيدج» المتخصصة في مجالات الدفاع، أمس، استقبال مئات من الشباب المواطنين الذين تم ترشيحهم للعمل لديها، بعدما تقدموا بسيرهم الذاتية لمنصة المجموعة خلال فعاليات معرض «توظيف 2020» الذي أقيم الأسبوع الماضي في أبوظبي، وذلك لإجراء مقابلات عمل «نهائية» معهم بهدف اختيار الكفاءات لشغل وظائف لدى إحدى شركات المجموعة.

وقالت المجموعة إنها تخصص ثلاثة أيام لإجراء مقابلات وظيفية للمرشحين النهائيين، الذين تم التواصل معهم، بعد استقبال طلباتهم خلال معرض توظيف، مؤكدة أنها تسعى إلى رفد قطاعاتها الخمسة التابعة لها بكوكبة من الكفاءات المواطنة.

وذكرت المجموعة - على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس: «خلال مشاركتنا في معرض (توظيف)، طرحنا وظائف تتيح للمواطنين فرصاً مهنية واعدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وانطلقت مرحلة إجراء المقابلات مع المواهب الإماراتية بهدف تمكينهم من تبوّؤ فرص مهنية واعدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، واستقطاب ألمع العقول الإماراتية».

وتهدف «إيدج» إلى تطوير القدرات الكامنة في طيف واسع من الصناعات، وابتداءً من الابتكارات الريادية في قطاع الدفاع ذي الاستثمارات الضخمة، مع تخصيص الأولوية للأمن الوطني.

وأفادت المجموعة بأنها تستهدف من خلال اللقاءات جميع الفئات من الدبلوم حتى الماجستير والدكتوراه، للتنافس في ما يزيد على 178 شاغراً وظيفياً في مجالات علمية تقنية تشمل جميع مجالات الهندسة العلمية والتقنية والرقمية والإلكترونية والميكانيكية والإحصاء والتصميم والروبوتات.

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وأكدت أن المقابلات التوظيفية النهائية للشباب الذين تم اختيارهم عبر معرض توظيف، يثبت جدية مسعى المجموعة بشأن توطين وظائفها، ومساعدة موظفيها على تطوير قدراتهم سواء كانوا مهندسين أو إداريين أو فنيين في كل المجالات، ودعم الدراسات الخارجية والمحلية لدرجات الماجستير (سنتين) والدكتوراه (ثلاث سنوات).

وأشارت المجموعة إلى أنها خصصت برنامجاً تدريبياً للشباب الذين ستقبل طلباتهم من حملة الثانوية العامة، يستغرق ستة أشهر، بمكافأة شهرية، ثم مرحلة التقييم، يعقبها التعيين في وظيفة فني.

وتضم المجموعة أكثر من 25 شركة، منها شركات تابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات و«توازن القابضة»، ومؤسسات مستقلة أخرى، ضمن خمسة قطاعات رئيسة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

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شركة تضمها مجموعة «إيدج» المتخصصة في مجالات الدفاع.