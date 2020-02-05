عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية لوكسمبورج

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس - مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا وإيران.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات ولوكسمبورج، والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب معالي جان أسلبورن عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، منوهاً بالمكانة الرائدة التي تحتلها الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي والإنجازات التي حققتها في المجالات كافة.

وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء، تكريماً لمعالي وزير خارجية لوكسمبورج والوفد المرافق.

حضر اللقاء، سعادة محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا سفير الدولة غير مقيم لدى لوكسمبورج، وسعادة إليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقة لوكسمبورج لدى الدولة.