الامارات | جمارك دبي تتعامل مع 45.6 مليون حقيبة و2169 محضر ضبط خلال 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تتعامل مع 45.6 مليون حقيبة و2169 محضر ضبط خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمارك دبي أن إدارة عمليات المسافرين تعاملت خلال عام 2019 مع 208 آلاف و812 رحلة قادمة إلى إمارة دبي حملت عدد 45 مليونا و 622 ألفا و 549 حقيبة للمسافرين كما سجلت الإدارة ألفين و169 محضر ضبط بواقع 337 محضرا جمركيا وألفا و832 محضرا جنائيا منها ألف و222 ضبطية مخدرات .

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي إن إدارة عمليات المسافرين لها دور كبير وحيوي في رضا وإسعاد المسافرين إلى جانب أدوار كافة الإدارات والمراكز الجمركية الأخرى حيث تعمل على تسهيل حركة المسافرين والسياح القادمين إلى الدولة عبر المنافذ الجوية لإمارة دبي.

وأضاف أنه لتحقيق أعلى درجات انسيابية المسافرين خلال فترات المواسم والأعياد ترفع الإدارة عدد مفتشي الجمارك في المنافذ الجوية إلى 725 مفتشا جمركيا للعمل على مدار الساعة كما تقوم بتخصيص 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش.

وأوضح أنه خلال العام الماضي أنجزت الإدارة 74 ألفا و 441 معاملة جمركية وحصدت 14 جائزة وشهادة شكر وتقدير وبلغ مؤشر سعادة المسافرين 4.27 نقطة من 5 نقاط والخاص بمجلس المطارات الدولي "ACI" وهي نسبة مرتفعة وتعمل الإدارة على زيادتها خلال العام الجاري حيث تستهدف الوصول إلى درجة 4.5 .

وأشار إلى أن الإدارة تعمل على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين من خلال تطويع الذكاء الصناعي حرصا منها على مواجهة التحديات المقبلة وخاصة في مجال التفتيش والخروج بمبادرات تُسهم في تسهيل إجراءات المسافرين في ظل تزايد أعدادهم خلال استضافة الدولة لمعرض اكسبو 2020.

وعلى صعيد الضبطيات أكد إبراهيم الكمالي أن ضبطيات إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي تعددت في 2019 ما يعكس الحس الأمني المرتفع لدى ضباط جمارك دبي الذي يشكل جميع ضباطها من المواطنين حيث تلقوا تدريبا على أعلى المستويات لكشف المواد المقيدة والممنوعة والمهربة.

ولفت إلى أن إدارة عمليات المسافرين نجحت في ضبط ألف و 222 ضبطية مخدرات بوزن حوالي 190 كيلو جراما منها 25 قضية احشاء و 61 ألفا و 930 حبة مخدر و8.6 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدرة و 4.4 كيلو جرام من مادة الهيروين المخدرة و 7.9 كيلو جرام من المريجوانا.