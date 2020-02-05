سيف بن زايد يكرم فريقاً أمنياً من شرطة دبي

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي اللواء عبدالله المري قائد عام شرطة دبي، فريق عمل أمنياً تقديراً لدورهم وعملهم الدؤوب وصولاً لحل قضية هامة أطلق عليها إسم "صيد الثعالب"، وإلقاء القبض على العصابة التي تخصصت بالاحتيال الإلكتروني.

ومنح سموه.. معالي قائد عام شرطة دبي والفريق الأمني التابع للقيادة العامة لشرطة دبي ميدالية الحس الأمني تقديراً لهم على سرعة الإنجاز وتوصلهم إلى الخيوط الجنائية التي أسهمت في القبض على العصابة وتسليمهم للعدالة.

حضر التكريم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي كشفت عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من تسعة أفراد، يحملون جنسية أفريقية في عملية أطلق عليها "صيد الثعالب"، تخصصت بالنصب والاحتيال الإلكتروني على مستوى عالمي، وتدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة حول العالم، إذ عمدت إلى سرقة الضحايا بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وانتحال صفة الغير، وأجرت العصابة تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي.

وقدم معالي اللواء عبدالله المري الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تكريمه ودعم سموه المتواصل للفرق الشرطية ومجهوداتها في حفظ الأمن والأمان، مؤكداً الحرص على تعزيز هذه الجهود ومواصلة النجاحات والإبقاء على مسيرة التميز والريادة التي تتميز بها أجهزتنا الشرطية والتي تتمتع بسمعة طيبة وأداء يؤهلها لاعتلاء الصدارة دوماً وفق مؤشرات التنافسية الدولية.

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من جهته، أعرب اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي عن تقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على هذا التكريم الذي يعد حافزاً لجميع المنتسبين في تقديم المزيد من الجهد والعطاء لحفظ أمن دولة الإمارات والقاطنين على ترابها الغالي، مؤكداً أن كوادر شرطة دبي على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية جريمة مهما بلغت درجة تعقيداتها، وشل حركة المجرمين مهما حاولوا استخدام وسائل وطرق جديدة للنصب والاحتيال وإيقاع الأذى بالآخرين.

وأوضح العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن معلومة وردت إلى منصة "ecrime" في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التابعة لشرطة دبي عن وجود عصابة تقوم بالاحتيال على الأشخاص عبر الإنترنت بعدة أساليب احتيالية، وعليه تم تشكيل فرق من إدارة التحريات للمتابعة وتحليل المعلومات حيث تم ضبط المتهمين وعددهم 9 من الجنسيات الأفريقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف أنه بتحليل البيانات تبين قيام هؤلاء بالاستيلاء على ما يقارب 32 مليون درهم و حيازتهم على ألف و 126 بطاقة ائتمانية بمبالغ تقارب 64 مليون درهم، إلى جانب قيامهم بالاحتيال على 81 شركة من مختلف دول العالم، مؤكداً قدرة الأجهزة الشرطية على الوقوف بحزم وقوة واحترافية في وجه كل من تسول له نفسه الايذاء بالناس وممتلكاتهم مهما تعددت طرق المجرمين.