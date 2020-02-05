منصور بن زايد يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الأربعاء، في قصر الوطن، معالي سردار عمر زاقوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان.
جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات البلدين، وسبل تطوير التعاون في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.
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