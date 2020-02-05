رئيس السنغال يصل البلاد

وصل إلى البلاد، اليوم الأربعاء، فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة في زيارة رسمية للدولة تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.. معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

ويرافق رئيس السنغال وفد يضم، معالي أمادو باه وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج ومعالي آمد وات وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون ومعالي سيدو غي زير مستشار مسؤول عن الاتصالات ومعالي عمر ديمب باه وزير مستشار دبلوماسي لرئيس الجمهورية والسيد إبراهيم صال مستشار خاص لرئيس الجمهورية والسيد مالك سيك مستشار خاص لرئيس الجمهورية وسعادة إبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال لدى الدولة وسعادة كيموكو دياكيت مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الخارجية والسيد مصطفى ديوب مدير شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية.