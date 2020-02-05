الامارات | برنامج جديد لتوظيف شباب المواطنين في "أبوظبي للزراعة"

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج جديد لتوظيف شباب المواطنين في "أبوظبي للزراعة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دفعة من خريجي وخريجات الطب البيطري والعلوم البيطرية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، كخطوة نحو توطين قطاع البيطرة بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتوطين الوظائف الفنية التخصصية المتصلة بأنشطتها الرئيسية، إذ يعد الطب البيطري والعلوم البيطرية من التخصصات النوعية الهامة في عمل الهيئة، والتي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الحيوي لضمان تحقيق سلامة الإنسان وصحة الحيوان.

جاء ذلك تزامنا مع إطلاق الهيئة برنامج "النخبة" لاستقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية، بحضور مدير عام الهيئة، سعيد البحري سالم العامري، وعدد من قيادات الهيئة، حيث يعد خريجي الطب البيطري والعلوم البيطرية أول الملتحقين بالبرنامج الذي تم إعداده لحديثي التخرج بهدف تجهيز هذا الكادر الإماراتي الجديد للانخراط بسلاسة واندماج في بيئة العمل، وتعريفهم بالمهام والمسؤوليات الجديدة الموكلة إليهم، وذلك من خلال تنظيم عدد من الجولات التعريفية لكافة مرافق الهيئة الداخلية والخارجية مثل المستشفيات والعيادات البيطرية والمختبرات ومحطات الأبحاث وجولات التفتيش المختلفة على المنشآت الزراعية والغذائية والمزارع والعزب للتعرف عن قرب على مهام عمل القطاعات المختلفة و الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الأعوام الماضية.

كما سيتم إلحاق الخريجين الجدد ببرنامج تطويري تتراوح مدته من تسعة أشهر إلى سنة على أن يتم إخضاعهم خلال هذه الفترة لتقييم مستمر لمستوى استيعابهم للبرنامج التدريبي ومدى اندماجهم مع البيئة والثقافة الداخلية، حيث يضم البرنامج عدداً من الدورات التدريبية والزيارات الميدانية وحضور المعارض والمؤتمرات التخصصية بالإضافة إلى التطبيق العملي على أرض الواقع بهدف تمكينهم من المهام الجديدة التي تم توظيفهم من أجلها.