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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 5 فبراير 2020 بالصور| تحدي نادي فيراري يصل إلى الإمارات للمرة الأولى يصل تحدي Ferrari Middle East بإشراف نادي Ferrari للمرة الأولى قريباً إلى المنطقة. وبعد ثلاث سنوات من بدء الفكرة في أوروبا سينطلق التحدي من عالم فيراري المذهل في أبوظبي مع فرص قيادة حصرية في أفضل مضامير السباق في المنطقة. ويمثل Ferrari Club Challenge منصة انطلاق لعشاق سيرات فيراري الذين يحرصون على الارتقاء بمستوى قيادتهم، وهو مصمم لسائقي Ferrari الأكثر حماسة ليستمتعوا بفرصة متابعة سيارتهم المفضلة وهي تنطلق بسرعة تزيد عن 300 كيلومتر في الساعة. الحدث لا يشتمل على سباقات، ولكنه مصمم لتعزيز مهارات القيادة لعشاق فيراري، وسيتم الإشراف على تجارب الأعضاء فقط من قبل مدربي فريق فيراري على مدار أيام الحدث، حيث سيتعلم السائقون المهارات الدقيقة للسباقات في بيئة آمنة. وسيبدأ موسم 2020-21 في أكتوبر 2020 في حلبة البحرين الدولية، قبل أن يتوجه إلى حلبة مرسى ياس أبو ظبي في نوفمبر، ومدينة الكويت للسيارات في ديسمبر، ومضمار دبي أوتودروم في فبراير 2021، ويعود إلى حلبة مرسى ياس أخيراً في مارس 2021، بحسب غلف نيوز.

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