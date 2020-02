كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كريم تطلق خدمة جديدة لتوصيل أي سلعة في دبي

أعلنت Careem عن إطلاق خدمة جديدة تسمى “Order Anything”، والتي يمكن للعملاء من خلالها طلب وتسليم أي سلعة.

وتتيح الخدمة الجديدة، التي تعد تطوراً في صندوق Careem Box الموجود سابقًا، للعملاء طلب أي سلعة يصل وزنها إلى 7 كجم كحد أقصى ويمكن وضعها في صندوق بحجم 32 × 32 × 32.

وتبدأ أسعار توصيل “Order Anything” من 8 دراهم وتوفر خيارين من خلال تطبيق Careem Now: “Pick and Drop”، حيث يمكن للعمال التقاط العنصر وتوصيله للعملاء، أو “Shop and Drop”، حيث يمكن للعمال التسوق نيابة عن العملاء، بحد أقصى 350 درهم.

وقال غيد المكاوي المدير العام لشركة Careem “لقد تم تطوير” Order Anything “كجزء من مخطط Careem لتقديم خدمات توصيل شاملة عند الطلب لعملائها، مما يتيح سهولة التقاط احتياجاتهم والتوصيل والتسوق”.

وأضاف المكاوي: “تواصل Careem إيجاد فرص لتعزيز تجربة العملاء، وبالتالي قررت إجراء تغييرات على خدمة Careem Box الحالية حتى تتمكن من تقديم خدمة أكثر شمولاً عند الطلب. بحيث يتم تسيلم الطلب إلى أي وجهة داخل مدينة دبي.”

ووفقًا لـ Careem، تتيح الخدمة للعميل إملاء ما يحتاجون إلى الحصول عليه والموقع الذي يرغبون باستلام بضائعهم فيه.

ويتوفر أيضًا خيار تعليق للعميل للتواصل مع برنامج التشغيل وقائمة العناصر التي سيتم شراؤها نيابة عنهم، بحسب أريبيان بيزنس.