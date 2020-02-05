كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على جناح الكويت في معرض إكسبو دبي 2020

سيرمز برج مياه كبير محاط بموشورات ذهبية لامعة تمثل صحراء البلاد إلى رسالة الكويت لحماية الموارد الشحيحة والحفاظ عليها، في معرض إكسبو دبي 2020 هذا العام.

ويرتفع برج المياه فوق الواجهة الذهبية ويحتل المساحة المركزية لجناح الكويت قيد الإنشاء في موقع دبي ساوث المترامي الأطراف.

وقدم المسؤولون الكويتيون والقنصل العام دياب الرشيدي تفاصيل حول مشاركة البلاد خلال اجتماع عقد في دبي يوم الثلاثاء.

ويعد البرج رمزًا لـ 33 معلمًا في مدينة الكويت، حيث يعمل على شكل مظلة تمتد وتمد ظلًا للزوار أدناه، حيث تخزن كميات هائلة من المياه العذبة في خزانات مرتفعة.

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وسيتم إلقاء القمع الرئيسي للبرج بمجرد افتتاح المعرض العالمي الذي يستمر ستة أشهر في شهر أكتوبر.

ويهدف تصميم الجناح إلى نشر رسالة البلد المتعلقة بالاستدامة واحترام البيئة الطبيعية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.