كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| تجربة جديدة للتخييم قرب جبل حفيت

افتتح موقع جديد للتخييم والتزحلق على سفح جبل حفيت في العين في أول موقع للتراث العالمي في الإمارات.

يقع مخيم جبل حفيت الصحراوي في منتزه بطول تسعة كيلومترات يحيط بقاعدة أطول جبل في العين، وهناك أربعة مستويات مختلفة من الإقامة، وهذا يعني أن هناك شيء مناسب لكل نوع من الزوار.

ويمكن للمغامرين المخصصين حجز قطعة أرض في الموقع حيث يمكنهم نشر خيامهم الخاصة، كما يمكن للمسافرين الباحثين عن طعم للثقافة الإماراتية اختيار الإقامة المخدومة في خيمة بدوية، ويمكن أيضاً اختيار الفقاعة أو الخيام المكيفة التي تأتي مجهزة تجهيزًا كاملاً مع إطلالات مذهلة على جبل حفيت.

ويقبل موقع المخيم الحجوزات من الآن وحتى مايو. وستغلق أبوابه خلال أشهر الصيف ومن المتوقع إعادة فتحها في أكتوبر من هذا العام، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

لإقامة خمس نجوم في قلب الطبيعة ، تحتوي خيام القبة الفاخرة المكيفة على كل ما تحتاجه لقضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة مع إطلالة مذهلة على أشهر جبل في العين.

وتأتي هذه الخيام مع جميع وسائل الراحة في غرفة الفندق بما في ذلك التلفزيون وطاولة القهوة وخزانة الملابس والثلاجات للوجبات الخفيفة والمشروبات وتبدأ الأسعار من 900 درهم.

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وإذا كان الحصول على أفضل منظر للجبل في قمة جدول أعمالك، فقم بحجز إحدى خيام الفقاعات الخمسة. تستوعب هذه الخيام ما يصل إلى أربعة أشخاص، وتحتوي على قماش به سقف شفاف تمامًا حتى تتمكن من الاستلقاء على السرير والنظر إلى السماء خلال الليل. وعندما تشعر بالملل من المناظر الداخلية، توجه إلى الخارج حيث يوجد شرفة صغيرة ومنصة نار. وتبدأ أسعار هذه الخيم من 700 درهم.

وهناك تسعة خيام تقليدية في المخيم، وكلها مصممة لإعطاء الزوار لمحة عن طريقة الحياة الإماراتية. وتستوعب الخيام ما يصل إلى أربعة أشخاص، وتتوفر دورات المياه وكل ما تحتاجه لإقامة مريحة. الأسعار تبدأ من 500 درهم.

ويمكنك البدء في نشر خيمتك من الساعة 3:30 مساءً وسيوفر لك موقع المخيم صندوق أدوات لمساعدتك على القيام بذلك. أحضر طعامك ومشروباتك أو توجه إلى شاحنة الطعام حيث يمكنك شراء مجموعة مختارة من الوجبات. تبدأ الأسعار من 100 درهم.