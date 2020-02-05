محمد بن راشد يستقبل عبداللطيف الزياني

دبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قصر سموه في زعبيل أمس، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي جاء لتوديع سموه، بمناسبة انتهاء فترة عمله كأمين عام للمجلس.

وقدم معالي الزياني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعم دولة الإمارات قيادة وحكومة لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على توحيد الصف وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وشعوبها. وتمنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني التوفيق والنجاح في عمله المستقبلي، وأشاد سموه بأداء أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية طوال فترة شغله لهذا المنصب مع فريق عمله ونشاطه الدؤوب لتحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. وأهدى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم درع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يرمز إلى الوحدة والشموخ. حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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