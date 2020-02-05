حمدان بن راشد: «إيدك» الأكبر عالمياً

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، أمس، الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2020» الذي يستمر ثلاثة أيام بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

وتجول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عقب الافتتاح في المعرض الذي جمع أكثر من 4000 علامة تجارية برفقة كل من معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهلال سعيد المري المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و«إيدك دبي»، والدكتور جيرهارد سبيرجر رئيس الاتحاد العالمي لطب الأسنان، والدكتور روبرت ادواب المدير التنفيذي لملتقى نيويورك الكبير لطب الأسنان ورؤساء الجمعيات العلمية، وعدد من المسؤولين وممثلي أكبر هيئات طب الأسنان بالعالم.

وأعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن «إيدك دبي» أكبر مؤتمر ومعرض علمي وعالمي سنوي لطب الأسنان، وذلك خلال تغريدة لسموه على الحساب الرسمي لـ «إيدك دبي».

وقال الدكتور عبدالسلام المدني: «يحرص مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» على تقديم كل جديد في مجال طب الأسنان ويشغل مساحة إجمالية تصل إلى 89250 متراً مربعاً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث خلال أيامه الثلاثة أكثر من 55000 زائر ومشارك من 155 دولة حول العالم إلى جانب مشاركة نحو 167 متحدثاً من المنطقة والعالم، معرباً عن ثقته بأن هذا الحدث سيقدم المعرفة العلمية والخبرة العملية للمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت الدورة الـ24 من المؤتمر والمعرض مشاركة واسعة من الشركات الإيطالية المتخصصة بصحة الفم والأسنان والتي بلغ عددها 39 شركة شاركت في هذا الحدث الأكبر المتخصص بطب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

.. ويتسلم «غينيس» «بيت الخير»

تسلم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في مجلسه العامر بزعبيل، شهادة «غينيس» للأرقام القياسية التي حازتها «بيت الخير» بالشراكة مع هيئة آل مكتوم الخيرية، وشركة دبي للاستثمار مجتمعتين، عن الإنجاز الذي تحقق بتوزيع 8997 وجبة طعام خلال أقل من 8 ساعات، محطمين بذلك أي رقم قياسي تحقق في هذا المجال من قبل في دولة الإمارات.