سيف بن زايد يبحث مع قيادات دينية عالمية مبادرات «تحالف الأديان»

أبوظبي (الاتحاد) استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية البطريرك المسكوني ورئيس أساقفة القسطنطينية بارثلماوس والمتروبوليتان إيمانويل ادماكسي رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في فرنسا والمتروبوليتان جورجاكوبولس رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان، حيث تناول اللقاء المشاريع والمبادرات المستقبلية لتحالف الأديان لأمن المجتمعات.

وقال سموه، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعدت اليوم بلقاء البطريرك المسكوني ورئيس أساقفة القسطنطينية بارثلماوس والمتروبوليتان إيمانويل ادماكسي رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في فرنسا والمتروبوليتان جورجاكوبولس رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان لمناقشة المشاريع والمبادرات المستقبلية لتحالف الأديان لأمن المجتمعات».

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