سعود بن صقر: الارتقاء بـ«البنية التحتية» يعزز تنافسية الدولة

رأس الخيمة (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، خلال استقباله في قصر سموه بمدينة «صقر بن محمد»، معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، والوفد المرافق له، على برامج الوزارة الخاصة بتطوير البنية التحتية في الإمارة، والتي تتضمن عدداً من المشاريع الخدمية الرامية إلى تعزيز معايير جودة الحياة وتوفير المرافق الضرورية التي تواكب التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده رأس الخيمة في المجالات كافة.

وخلال اللقاء، أثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دور الوزارة وجهودها المستمرة في الارتقاء بالبنية التحتية في الدولة، وتطويرها وفق أحدث المعايير، بما يعزز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكداً أن هذه الجهود تنسجم مع الأهداف المستقبلية للدولة التي تأتي تماشياً مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرامية إلى توفير مرافق متطورة تخدم أهداف التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة على مختلف المسارات، لتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ومنذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والمهندس أحمد البان، الرئيس التنفيذي بدائرة الخدمات العامة.

.. ويؤكد عمق العلاقات الإماراتية المصرية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة «صقر بن محمد»، أشرف الديب قنصل عام جمهورية مصر العربية لدى الدولة. وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. وناقش صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع القنصل العام جملة من المواضيع الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين رأس الخيمة ومصر في العديد من المجالات.

من جانبه، عبر أشرف الديب عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين الإمارات ومصر.