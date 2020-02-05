خليفة بن طحنون يستقبل رئيس الوزراء اليوناني في واحة الكرامة

أبوظبي (وام) استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أمس في واحة الكرامة، معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان.

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول معالي ميتسوتاكيس في مختلف أجنحة الواحة، مستمعا لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. كما رافق معاليه خلال الزيارة محمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية وسفير جمهورية اليونان لدى الدولة ووفد رفيع من كبار المسؤولين لدى جمهورية اليونان.

وفي ختام الجولة قام رئيس الوزراء اليوناني بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لتضحيات وبطولات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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