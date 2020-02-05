رئيس وزراء اليونان يغادر الدولة

أبوظبي (وام) غادر معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة البلاد أمس، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في وداع معاليه والوفد المرافق - في مطار الرئاسة - سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

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