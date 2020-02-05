نهيان بن مبارك رئيساً لمجلس إدارة «صندوق الوطن»

أبوظبي (وام)

أعلن «صندوق الوطن»، أمس، تشكيل مجلس إدارة جديد يتولى مهمة متابعة الإشراف على تنفيذ المبادرات المبتكرة لتمكين المواهب من الإسهام في تقدم الوطن عبر تنمية معارفهم وقدراتهم، ليكونوا على استعداد لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار، وصولاً إلى تعزيز مكانة الدولة، لتصبح أفضل دول العالم في المجالات كافة.

ويضم مجلس إدارة الصندوق الجديد الذي يترأسه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، تسعة أعضاء جدد يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية وهم: معالي الدكتور خليل محمد شريف فولاذي عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، والدكتورة أمينة عبد الواحد الرستماني مديرة مجموعة عبدالواحد الرستماني، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري عضوة المجلس الوطني الاتحادي، وهادي محمد طاهر بدري الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة «إعمار العقارية»، وطلال شفيق عبدالله الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»، وسعيد سلطان بن راشد الظاهري المدير التنفيذي لشركة «سلطاكو»، ومحمد تاج الدين القاضي المدير العام السابق لصندوق الوطن.

كما أعلن مجلس إدارة الصندوق، المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال أعمال إماراتيين الهادفة إلى دعم صناعة مستقبل مشرق للأجيال القادمة، تعيين أحمد محمود فكري مديراً عاماً للصندوق بالإنابة ليتولى الإشراف على عملياته ومبادراته الهادفة إلى دعم التوجهات الوطنية في بناء اقتصاد مستدام يقوم على الاستثمار في الكفاءات.

وتقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن الجديد بالشكر إلى رئيس مجلس الإدارة السابق، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وبقية أعضاء المجلس.

وقال معاليه «باسم صندوق الوطن وجميع المانحين فيه، نتقدم بجزيل الشكر إلى معالي رئيس الصندوق وبقية أعضاء مجلس الإدارة السابق على كل ما بذلوه من جهود خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث نجحوا في جمع قرابة الـ 900 مليون درهم، وترشيح 300 طالب موهوب ودعمهم من خلال برامج متعددة، إضافة إلى تخريج أكثر من 3.000 مبرمج إماراتي، وتقديم أكثر من 20 منحة إلى مشاريع بحثية، وتأسيس وإطلاق واحة الابتكار في مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة».

وينسجم تشكيل مجلس إدارة صندوق الوطن الجديد مع سياسة الصندوق الرامية إلى النهوض بالكفاءات الوطنية للإسهام في إعداد جيل من القيادات المؤهلة التي لديها القدرة على مواصلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.