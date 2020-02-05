10 ملايين دولار تهدرها دول سنوياً على ذخائر غير مستخدمة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

واصل مؤتمر مكافحة الانتشار والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية، جلساته لليوم الثالث على التوالي، تحت عنوان: «إدارة وأمن المخزون» برئاسة أويسين سين داوسون من برنامج مسح الأسلحة الصغيرة.

وأوضح داوسون، أن إدارة الأسلحة والذخائر تتطلب الإشراف والسيطرة لتأمينها من المخاطر المحتملة، حيث إن إدارتها والتخلص منها، وإعادة تأهيلها أمر مكلف وينطوي على صعوبات.

وأضاف: إن برنامج العمل التابع للأمم المتحدة لإدارة الأمن والمخزونات والمستودعات والتحكم بها والتدريب، يعد ضرورة ملحة في هذا العمل الذي يتطلب تقديم الدليل وليس التقييم، الأمر الذي يساعد في تعزيز التحكم والسيطرة على المعدات والذخائر على المستوى طويل المدى، وإن الفرصة اليوم مع هذا الاجتماع من قبل الدول الأطراف تعد مواتية لتعزيز التعاون وتظافر الجهود المبذولة في كيفية تأمين المعدات والذخائر والأسلحة من الخطر الذي يهددها، نتيجة تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة بطرق غير مشروعة للوصول إليها، لافتاً إلى أن التهديد يتركز في وجود كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الموجودة في المخزونات والمستودعات الرئيسة.

وأضاف: إن دورة الحياة للأسلحة تتمحور حول التخطيط والشراء وإدارة المخزون والتخلص من الأسلحة ،ما يساعد بانتشار الأسلحة بسهولة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تحدث في الدول جراء عمليات الشراء للأسلحة والاستثمار فيها، مما يمكن من إدارة الأسلحة والذخائر والعتاد والمعدات والتخطيط لها بصورة رسمية في إدارة المخزونات، الأمر الذي يعزز من قدرتها الدفاعية والانتصار على الأعداء.

وتابع: إن دول تخصص قرابة 10 ملايين دولار سنويا كميزانية مخصصة لشراء الأسلحة والذخائر التي لا نحتاج إليها، وذلك نظراً للإنفاق السنوي بصورة غير دقيقة، مشيرا إلى أنه من الضروري معرفة الذخائر والأسلحة المطلوبة بحيث لا يكون هناك هدر أو إنفاق أكثر من اللازم، لأنه يعد إفراطاً في الإنفاق على الإمدادات، بسبب النظام الإداري الضعيف للمراقبة.

وأضاف: توجد لدينا حلول مشتركة وتتضمن، احتساب الاحتياطات الاستراتيجية بناء على قوة طاقم العمل والميزانية على أساس الإنفاق الفعلي لتحديد الحاجات على الصعيد السنوي. كما نحتاج إلى نظام مركزي لإدارة حفظ السجلات في البلاد بنظام oracle ويتم حفظه بطريق متكررة واستخدام نظام sap لحفظ السجلات.

وأضاف توجد لدينا حلول مقترحة لضمان إدارة المخزون الخاص بالأسلحة والمعدات والذخائر، وذلك من خلال وضع نظام لتقنية المعلومات بدل النظام الورقي والاستعانة بكل ما هو جديد لعملية الرقابة والتضمين لحماية السجلات.

وقال: قد تكون طرق التخلص غير آمنة وغير دقيقة وخارج إطار الخدمة وفائضة عن الحاجة، لافتا إلى أن التخلص من الذخائر أمر مكلف للغاية، ما يعني شطب ومسح ملايين الدولارات من الميزانية المخصصة سنوياً، ما يجعل الوضع أكثر أماناً.

وأشار إلى أن طرق التخلص من الذخائر تكون من خلال البيع أو التدمير أو إعادة تدويرها أو التبرع بها أو إهدائها لمن يحتاجها، ويمكن وضع قرارات وتشريعات للتخلص من الأسلحة بعد 20 عاما من التصنيع، ولابد أن تكون غير قابلة للبيع في المستقبل.

وأوضح بأنه يتعين التأكد من عدم تحويل الأسلحة للدول الأخرى قبل فحصها ثم شطبها، مشيرا إلى أن 50% من المخزونات ظلت مفقودة ولم يعرف مكانها حتى الآن، كما لابد من إجراءات الفحص والتقييم السنوي لمعرفة التحريات حول إدارة دورة حياة الذخائر والأسلحة والتدريب على تقييمها وفحصها وتفتيشها ووضع معايير خاصة وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الطول الدول الأطراف في المؤتمر لتحسين الممارسات والبنى التحتية، وصولاً إلى التحسن التكتيكي الفني، بالإضافة إلى تطوير نظام تقنية المعلومات، وتطبيق المعايير الدولية حول حماية البنى التحتية.