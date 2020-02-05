«الشؤون الإسلامية» تشارك بمؤتمر الأخوة الإنسانية في كرواتيا

أبوظبي (الاتحاد) شارك وفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مؤتمر الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام المنعقد في كرواتيا- زغرب، يومي 4-5 من فبراير الجاري، والذي يستهدف ترسيخ القيم النبيلة والمعاني الإنسانية السامية التي تعزز مفهوم التعايش والتسامح والسلام.

وتناول المؤتمر في جلساته عدداً من المحاور حول موضوع «معاً لمواجهة التحديات»، وطرح الأفكار المؤسسة التي تعزز الأمان والسلام، بالإضافة إلى استعراض وثيقة مكة المكرمة وتجديد الخطاب الديني، وكذلك تم إلقاء الضوء على بعض تجارب الدول الناجحة في إرساء قيم الأمن والسلام مقدماً.. تجربة كرواتيا كنموذج للتعايش بين مكونات مجتمعها والقاطنين على أرضها.

وأشاد الدكتور الكعبي بجهود دولة كرواتيا لتعزيز معاني التعايش والأخوة الإنسانية، مبيناً أنها تعد أنموذجاً في العيش المشترك بين أتباع الديانات، حيث يسجل التاريخ المعاصر أن كرواتيا كانت ثاني دولة أوروبية بعد النمسا اعترفت بالإسلام ديناً رسمياً، منذ أكثر من قرن من الزمن. حضر المؤتمر فخامة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، رئيسة جمهورية كرواتيا، ومعالي محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة للعالم الإسلامي، وعدد من كبار المسؤولين والعلماء ورجال الدين، والزعماء الروحيين لأتباع الديانات.

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