«زايد للثقافة الإسلامية» تستقطب 107 جنسيات

أبوظبي (الاتحاد) كشفت دار زايد للثقافة الإسلامية عن استقطابها 107 جنسيات خلال عام 2019 للانتساب في دوراتها التعليمية الثلاث وهي برنامج الثقافة الإسلامية وبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وبرنامج القرآن الكريم.

وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار: تسعى الدار إلى تقديم برامج تعليمية مطورة للمهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية وتعلم اللغة العربية، من خلال التّعاون مع الجِهات المُختصَّة، كما تقدم هذه الدورات من ذوي الاختصاص من مدرسي الدار المتميزين، وتأتي هذه البرامج التعليمية بلغات عالمية مختلفة، كما تعمل الدار سنوياً على استحداث وتطوير المناهج التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات وطموح طلبة الدار.

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