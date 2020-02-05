منصور بن زايد يعزي في وفاة سهيل بن قمشة العامري

أبوظبي (وام) قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، سهيل بن قمشة العامري، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس لمنزل أبناء الفقيد في مدينة العين. وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وحضر العزاء إلى جانب سموه معالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.

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