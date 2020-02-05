سرور بن محمد يحضر أفراح المزروعي في أبوظبي

أبوظبي (وام) حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم محمد هلال راشد المزروعي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة أحمد محمد هلال المزروعي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء وحشد من المدعوين. وتخللت الحفل فقرات وعروض من التراث الشعبي ومشاركة لفرقة العيالة.

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