تعاون بين «صحة» و«لينكدإن»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التي تعد أكبر شبكة للرعاية الصحية في الدولة عن إبرام شراكة استراتيجية مع «لينكدإن»، لتعزيز قدرات الكوادر والخبرات الكفؤة بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وتهدف الشراكة إلى تحفيز التدريب والوعي بمنظومة رعاية صحية عالمية الطراز تدعمها «صحة»، وتحسين سبل مشاركة المتخصصين في هذا القطاع.

وقال الدكتور جاريث جوديير، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «شهدت الشركة منذ إنشائها تطوراً كأكبر مزوّد للرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث تحرص على تحقيق رؤية القيادة في أبوظبي والمتمثلة في أن توفر الإمارة برعاية صحية عالمية المستوى لكافة أفراد المجتمع. واليوم، توفر مرافق الرعاية التابعة لشبكة «صحة» مجموعة من الخدمات العلاجية والعمليات والأبحاث الأكثر تطوراً بالمنطقة والتي عزّزت مكانتنا كمركز معرفي متميز في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال شراكتنا مع «لينكدإن»، فإننا نتطلع إلى تعزيز هذه المسيرة ومشاركة المعرفة، بل وأيضاً إلى تحفيز المشاركة مع المتخصصين والخبراء من جميع أنحاء العالم في هذا المجال، وتسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات كمركز للتميز في الرعاية الصحية عالمياً. وإننا واثقون بأن هذه الشراكة من شأنها تسريع الجهود الرامية إلى استقطاب المتخصصين من ذوي الطموحات والكفاءات للعمل لدى «صحة».

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