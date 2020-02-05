وفد قضائي من مملكة البحرين يزور «الاتحادية العليا»

أبوظبي (الاتحاد) استقبل القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بمكتبه في أبوظبي أمس وفداً قضائياً من مملكة البحرين، برئاسة القاضي محمد بن حسن البوعينين، رئيس الإشراف القضائي- وكيل محكمة التمييز، في إطار الزيارات الثنائية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.

وأكد البادي خلال اللقاء أهمية التنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف بين المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لتحقيق مفاهيم العدالة، وضمان سيادة القانون وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية، مرحباً بالوفد القضائي من مملكة البحرين الشقيقة على أرض مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أرض المحبة والسلام والتسامح، وأرض الأمن والاستقرار والتواصل الحضاري.

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