عبدالله الساهي: المواطن أولوية لدى القيادة الرشيدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، أن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية في إمارة أبوظبي، تدل على أن المواطن أولوية لدى القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في سبيل تأمين راحة المواطن ورفاهيته، وكذلك تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة، من خلال توفير جميع المتطلبات الأساسية لضمان سعادته، وجعل المستحيل متحققاً بين أيدي أبناء الوطن. وأضاف: «عودتنا القيادة الحكيمة أن السعادة هي درب ملازم لمسيرة دولتنا المباركة، وأن الحياة الكريمة والاستقرار عنوان لكل أسرة في مجتمعنا، فكل المواطنين يعيشون في رفاهية كاملة، بعد أن وفرت قيادتنا الرشيدة جميع متطلبات الحياة لهم، ونحن أسعد شعوب العالم مع قيادة لا تنام في سبيل راحة المواطن. وقال:«لا شك أن إعفاء 429 متقاعداً من سداد القروض السكنية المترتبة عليهم بقيمة تبلغ 444 مليون درهم، هدفه الأساسي، زرع السعادة في بيوت المستفيدين، وهذا هو نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير عليه اليوم قيادتنا بأن المواطن أولاً وثانياً وثالثاً».