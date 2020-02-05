أبوظبي (الاتحاد) تعقد جمعية الشحوح للتراث الوطني، اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي بأبوظبي في 17 فبراير الجاري، وأوضح عبدالله راشد بن لقيوس الشحي رئيس جمعية الشحوح للتراث الوطني، أن الجميعة ستناقش في الاجتماع التقرير المالي السنوي للحساب الختامي لعام 2019 والتقرير الإداري السنوي ونشاط الجمعية العام الماضي، واعتماد خطة نشاط الجمعية للعام الحالي، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمومية «الشحوح للتراث» تجتمع في أبوظبي 17 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.