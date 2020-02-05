الامارات | طقس غائم وفرص لتشكل الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم وفرص لتشكل الضباب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة غرباً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
كما توقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية من 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.
وتوقع المركز أن يكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 00:21، والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:08.
فيما يكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:05 والمد الثاني عند 06:22، والجزر الأول عند الساعة 12:51 والجزر الثاني عند الساعة 01:18.
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