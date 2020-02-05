الامارات | مشاجرة زوجية في الطريق العام

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة زوجية في الطريق العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتغريم خليجي وزوجته وشقيقها 5000 درهم لكل منهم، بتهمة السب والاعتداء المتبادل بالضرب بينهم في مكان عام، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول (الزوج) اعتدى على زوجته وشقيقها، وأحدث بهما إصابات أعجزتهما عن القيام بأشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، كما وجهت النيابة العامة لشقيق الزوجة تهمة الاعتداء على الزوج بأن أحدث به إصابات أعجزته عن القيام بأشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وسبه بألفاظ من شأنها تحقيره، كما وجهت للزوجة تهمة سب الزوج بألفاظ من شأنها تحقيره أثناء مواجهته بحضور أحد الشهود.

وجاء في أوراق القضية أن الزوج قدم بلاغاً يفيد بأنه شاهد زوجته تدخل إحدى الاستراحات وعند سؤالها عن سبب تواجدها في المكان سبته، وانتقلت الشرطة إلى المكان وتبين وجود مشادة كلامية بين الزوجين بحضور شقيق الزوجة، وحصل اعتداء بالضرب، ما أدى إلى تدخل الشرطة وفض الشجار وانتقالهم جميعاً إلى مركز الشرطة لسماع إفادتهم.

وأفادت الزوجة بأنها كانت تنتظر صديقتها في مركبتها، وأنزلها زوجها من المركبة وسبها واعتدى عليها، واعترف شقيق الزوجة بأنه حضر إلى المكان بعد تلقيه اتصالاً من أخته أبلغته بأن زوجها اعتدى عليها وسبها في الشارع، وتبادل مع الزوج الاعتداء بالضرب دفاعاً عن شقيقته.

وعرضت المحكمة الصلح بين المتهمين إلا أن الزوج رفض الصلح وأصر على مواصلة المحاكمة.