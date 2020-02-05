الامارات | «كهرباء الشارقة» تدرس تحويل 45 اقتراحاً وفكرة مبدعة لخطة عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تدرس تحويل 45 اقتراحاً وفكرة مبدعة لخطة عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش موظفو إدارة خورفكان التابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في منطقة برج العدواني التراثية بحضور رئيس الهيئة الدكتور المهندس راشد الليم، 45 اقتراحاً وفكرة مبدعة طرحها الموظفون لتحويلها لخطة عمل تهدف لتطوير المشروعات ومواجهة التحديات، ووضع فرص تحسين مستوى الأداء بخورفكان وتطوير الأهداف الاستراتيجية.

وأوضح الليم أن الهيئة مستمرة في تطوير عملها والتحول الذكي في تقديم الخدمات وتطبيق أحدث تكنولوجيا من خلال الاعتماد على الأفكار والمبادرات الإبداعية التي تسهم في تطوير مجالات العمل، وتحقيق الرضا الوظيفي ورضا المشتركين، وتحقيق نقلة نوعية تسهم في استمرار مسيرة الهيئة التطويرية لتضاهي المستويات العالمية في مجالات عملها.

وأشار إلى أن الأفكار التي استقبلتها الهيئة منذ انطلاق ورش العمل وجلسات التطوير المستمر تم دراستها وتحويل كثير منها لخطط عمل يتم تنفيذها على مراحل زمنية محددة، كما تم اختيار أماكن الجلسات الحوارية مع الموظفين وورش العمل بحيث تكون في أماكن مفتوحة ومعالم بارزة في مختلف مناطق إمارة الشارقة لتحقيق أكثر من هدف، تتضمن تطوير مجالات العمل وتنمية الوعي المعرفي والثقافي للموظفين بمعالم إمارة الشارقة وتاريخها العريق.

Advertisements

وأكد أن الهيئة تعمل على استقطاب المبدعين والموهوبين، وتعمل على إعداد برامج تدريبية تنمي قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز وتدعيم الدور الإبداعي والابتكاري في المجالات كافة، وتضافر جهود الجميع.

وأكد أن الحاجة إلى أصحاب العقول المتميزة والمبدعة تتزايد بشكل متواصل ومنتظم، وتحتاج بيئة العمل باستمرار لتطوير الأفكار والمواهب للارتقاء وتحقيق النجاح.

وقال مدير إدارة خورفكان المهندس أحمد الملا، إن الاقتراحات والأفكار التي قدمها موظفو إدارة خورفكان خلال ورشة العمل تنوعت وشملت مجالات عدة منها تطوير الإجراءات الخاصة بتطوير مهارات الكوادر البشرية، والتحول الذكي في خدمة المشتركين، وتنفيذ مشروعات مبتكرة للحفاظ على البيئة وتطوير منظومة التواصل مع الجماهير.