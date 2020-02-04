الامارات | "الأرصاد" يحذّر من "انعدام الرؤية" بسبب الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذّر من "انعدام الرؤية" بسبب الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المركز الوطني للأرصاد، من وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على المناطق الداخلية، لافتاً إلى أن هذه الحالة قد تمتد على بعض المناطق الساحلية.

وتوقع المركز استمرار تشكّل الضباب من الساعة 00:15 وحتى الساعة 09:00 صباح غدٍ الأربعاء، مناشداً مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور.