أمانة مجلس الوزراء تعلن أسماء شباب «مجالس إدارات الجهات الاتحادية»

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قائمة أسماء الشباب الذين تم اختيارهم أعضاء في مجالس إدارات الجهات الاتحادية، بعد اعتماد مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة للقائمة.

وتضم قائمة الشباب الذين تم اختيارهم لمجالس إدارة الجهات الاتحادية كلاً من:

- حمدة عبدالستار الأنصاري، عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتبلغ من العمر 27 عاماً، وتعمل موظفة في قسم تطوير المبادرات بإدارة المشاريع في المؤسسة الاتحادية للشباب، حاصلة على بكالوريوس التصميم الجرافيكي والإعلام المرئي من جامعة زايد، وتمتلك خبرة عملية من خلال عملها في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وشركة «جي أس أم بروجيكت».

- ناصر محمد الجسمي، عضواً في مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ويبلغ من العمر 28 عاماً، يعمل ضابط أول رقابة على السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الإمارات، وبكالوريوس في المالية من جامعة زايد، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 8 سنوات، عمل خلالها في «دبي التجاري» وموانئ دبي ومصرف الهلال.

- عبدالعزيز خالد الجزيري، عضواً في مجلس إدارة كليات التقنية العليا، ويبلغ من العمر 30 عاماً، يعمل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، لديه خبرة حكومية تمتد 10 أعوام، عمل خلالها مدير منطقة 2071 والمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من كليات التقنية العليا.

- آمنة نبيل الشامري العجمي، عضواً في مجلس إدارة جامعة الإمارات العربية المتحدة، تبلغ من العمر 27 عاماً، وتعمل أخصائية تدريب وتطوير في شركة أمرك العسكرية، تمتلك خبرة وظيفية فيها تمتد لأكثر من 5 سنوات، حاصلة على ماجستير إدارة أعمال من جامعة أبوظبي وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية من جامعة زايد.

- يوسف يعقوب المنصوري، عضواً في مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو نقيب في القيادة العامة لشرطة دبي، وتمتد خبرته في المجال الشرطي لأكثر من 12 عاماً، حاصل على الماجستير في القانون من جامعة كاليفورنيا، وبكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة من أكاديمية شرطة دبي.

- مها علي قريشي، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، تبلغ من العمر 18 عاماً، وهي عضو في مجلس القيادات الشابة ومجلس الريادة والتميز التابعين للقيادة العامة لشرطة دبي، كانت لها إسهامات ضمن فريق عمل مختبرات دبي للمستقبل والمؤسسة الاتحادية للشباب، بالإضافة إلى المدرسة المهنية لشباب الإمارات، وكانت مشاركة في المسابقة الآسيوية عامي 2018 و2019.

- مريم القصاب آل علي، عضواً في مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، تبلغ من العمر 27 عاماً، وتعمل مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وهي حاصلة على ماجستير في التميز المؤسسي من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وخريجة برنامج قيادات حكومة الإمارات فئة «قادة المستقبل».

- ريم ناصر سعيد العتيبة، عضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تبلغ من العمر 30 عاماً، وتمتد خبرتها لأكثر من 9 سنوات في شركة أدنوك، تعمل مستشار تواصل مؤسسي في الشركة، حاصلة على الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة زايد، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أبوظبي، وبكالوريوس الدراسات الدولية وعلوم الاجتماع من جامعة زايد.

- محمد يوسف الهرمودي، عضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، يبلغ من العمر 28 عاماً، ويعمل محمد مدققاً داخلياً أول في الشركة أدنوك، كما اكتسب خبرة في القطاع الخاص من خلال عمله في مجموعة الطاير، حاصل على الماجستير في إدارة التدقيق من جامعة برمنغهام، وحاصل على شهادة مدقق معتمد دولي CIA.

- عبدالله يوسف الهيدان، عضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، يبلغ من العمر 30 عاماً، ويعمل مهندس مشاريع أول في موانئ دبي العالمية، حيث تمتد خبرته في المؤسسة لمدة 8 سنوات، حاصل على ماجستير الإدارة الهندسية من جامعة ولونغونغ، وبكالوريس الهندسة المدنية من كليات التقنية العليا.

- العنود مبروك السعدي، عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تبلغ من العمر 26 عاماً، وتعمل تقني مختبر في شرطة دبي وخبرتها في المجال 5 سنوات، وهي لاعبة في منتخب الإمارات للمبارزة، حاصلة على بكالوريوس في العلوم في الأحياء التطبيقية - التقنيات الحيوية من جامعة الشارقة.

- حسن محمد النجار، عضواً في مجلس إدارة جامعة زايد، رائد أعمال يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إن فوكس، يمتلك خبرة عمل في المجال المالي من خلال عمله في بنك أبوظبي التجاري لمدة ثلاث سنوات، وبنك HSBC لمدة سنة، وبنك الفجيرة الوطني لمدة سنتين. حاصل على بكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة زايد.

- عبدالله سعيد الحبسي، عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، يبلغ من العمر 30 عاماً، ويعمل مديراً لمركز استشراف المستقبل في وزارة الداخلية، ولديه خبرة تمتد لـ 8 سنوات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية، وهو حاصل على ماجستير في إدارة الجودة عام 2015 من جامعة ولونغونغ في دبي، وبكالوريوس في الكمبيوتر وهندسة الاتصالات من جامعة مانشستر متروبوليتون.

- سارة عبدالله سالم الهنائي عضو في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، تبلغ من العمر 28 عاماً، وتعمل سارة مهندس تراخيص في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ ثلاث سنوات، وهي حاصلة على ماجستير الهندسة النووية من جامعة خليفة، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة خليفة.

- سعود جاسم بوصيم، عضواً في مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، يبلغ من العمر 24 عاماً، يعمل ضابطاً إدارياً - برتبة ملازم في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهو عضو في مجلس شباب شرطة الشارقة، حاصل على بكالوريوس في العلوم الشرطية من أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.

- هزاع علي أحمد بني مالك، عضواً في مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، يبلغ من العمر 30 عاماً، ويعمل مساعد مدير مشاريع في مركز الشباب العربي، يمتلك خبرة وظيفية عمل خلالها في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومحطة الطاقة الشمسية شمس 1، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة ميكإلكترونية من كليات التقنية العليا.

- عبدالله عبدالحكيم المير، عضواً في مجلس إدارة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، يبلغ من العمر 26 عاماً، ويعمل خبيراً أول في شركة مبادلة، يمتلك خبرة تمتد لثماني سنوات عمل خلالها في مجموعة وصل لإدارة الأصول وشركة ريم للتمويل، وهو حاصل على بكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة زايد - دبي.

- عمر أحمد البريكي، عضواً في مجلس إدارة أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، يبلغ من العمر 28 عاماً، ويشغل منصب رئيس وحدة التصريح البيئي في هيئة البيئة أبوظبي، حيث يمتلك خبرة في «الهيئة» تمتد لخمس سنوات، كما شغل سابقاً منصب مندوب شباب الإمارات لدى الأمم المتحدة، وهو حاصل على بكالوريوس في التخطيط العمراني والحضري من جامعة ولاية ميتشغان في الولايات المتحدة الأميركية.

- ميثاء علي القرقاوي، عضواً في مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، تبلغ من العمر 30 عاماً، وتعمل مدير مشاريع في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ولديها خبرة وظيفية متنوعة تمتد لأكثر من 9 سنوات، حاصلة على ماجستير في الإبداع في العلاقات العامة والإعلام من جامعة زايد، كما أنها عضو في مجلس الشباب الإعلامي بالمجلس الوطني للإعلام.

- عمران خالد المزروعي، عضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للطيران المدني، يبلغ من العمر 26 عاماً، ويشغل وظيفة اختصاصي أول في هيئة البيئة بأبوظبي، حيث يمتلك خبرة وظيفية تمتد لثلاث سنوات، وهو نائب رئيس مجلس شباب هيئة البيئة بأبوظبي، وعضو في شبكة الإمارات للذكاء الاصطناعي، حاصل على بكالوريوس الهندسة البيئية من جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأميركية.

- عائشة أحمد المنصوري، عضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تبلغ من العمر 26 عاماً، وتعمل مهندسة توليد طاقة في شركة مياه وكهرباء الإمارات منذ خمس سنوات، وهي عضو في مجلس إدارة شركة سويحان للطاقة الشمسية منذ عام 2017. حاصلة على ماجستير في الهندسة الإدارية من جامعة أبوظبي، وبكالوريوس هندسة علوم الكهرباء من الجامعة الأميركية في الشارقة.

- محمد عبدالله السهلاوي، عضواً في مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، يبلغ من العمر 30 عاماً، ويشغل منصب مدير محاسبة الإيرادات في شركة «دو» منذ 8 سنوات، كما عمل سابقاً في موانئ دبي العالمية، حاصل على ماجستير إدارة أعمال من الجامعة الكندية بدبي، وبكالوريوس محاسبة من كليات التقنية العليا.

- مريم عبدالله الكتبي، عضواً في مجلس إدارة هيئة التأمين، تبلغ من العمر 25 عاماً، وتعمل مهندسة كهربائية في مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية منذ 3 سنوات، وهي حاصلة على ماجستير الإدارة الهندسية في الجامعة الأميركية بالشارقة، وبكالوريوس هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة من جامعة الشارقة.

- علي إبراهيم النعيمي، عضواً في مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، يبلغ من العمر 28 عاماً، ويشغل منصب مدير تشغيل مفاعل في شركة نواة للطاقة منذ 5 سنوات، ويمتلك خبرة عملية واسعة في صناعة الطاقة النووية ومجالات العلوم والتكنولوجيا، وقد عمل في منظمات عالمية متخصصة، مثل سيرن (CERN) في سويسرا ومحطات نووية، حاصل على شهادتي بكالوريوس في الهندسة النووية والهندسة الميكانيكية من جامعة بنسيلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات، وعضو في أول تشكيل لمجلس الإمارات للشباب.

- ميرة هشام المهيري، عضواً في مجلس إدارة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تبلغ من العمر 27 عاماً، وتشغل منصب مفتش أمان نووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي أول إماراتية تشغل هذا المنصب، حاصلة على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والنووية من جامعة خليفة وطالبة ماجستير في الشؤون الدولية من الكلية الحرب في لندن.

- مهند علي الصباحي، عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، يبلغ من العمر 29 عاماً، ويشغل وظيفة مدير أول في «دبي القابضة» منذ 4 سنوات، ولديه خبرة وظيفية عمل خلالها في شرطة دبي لمدة 6 سنوات، إلى جانب عمله سابقاً في ديوان المحاسبة، حاصل على ماجستير قانون خاص تجاري وبكالوريوس قانون من جامعة الشارقة ويقدم رسالة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

- ماجد سعيد عبدالغفار عضو في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يبلغ من العمر 25 عاماً، وهو استشاري أول في شركة إيرنست أند يونغ، عمل سابقاً في بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة المتحدة، حاصل على ماجستير علاقات دولية، وبكالوريوس إدارة وحسابات من جامعة رويال هولوي.

- نورة علي الهولي، عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تبلغ من العمر 30 عاماً، وتعمل بوظيفة رئيس قسم تصميم الطرق والمرافق الاتحادية في وزارة تطوير البنية التحتية التي تمتلك فيها خبرة تمتد لخمسة أعوام، حاصلة على بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

- أحمد محمود محمد فكري، عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، يبلغ من العمر 30 عاماً، ويشغل منصب مدير مشارك أول في ديوان ولي العهد أبوظبي، وعضو في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. لديه خبرة وظيفية عمل خلالها في «طيران الاتحاد» ومؤسسة طموح، وعدة شركات في القطاع الخاص، حاصل على ماجستير إدارة أعمال من كلية وارتون بجامعة بنسيلفانيا، وبكالوريوس هندسة كمبيوتر من جامعة ويسكونسن.

- علي عبدالحق عبدالله البلوشي، عضواً في مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، يبلغ من العمر 30 عاماً، ويعمل مدير إدارة الجودة في «أمرك»، يمتلك خبرة تزيد على 7 سنوات، من خلال عمله في مفوضية العين للكشافة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو جمعية الإمارات لبر الوالدين، حاصل على بكالوريوس هندسة صيانة الطائرات من «أبوظبي بوليتكنك».

- علياء راشد محمد راشد العليلي، عضواً في مجلس إدارة «الاتحاد للقطارات»، تبلغ من العمر 29 عاماً، وتشغل منصب مدير دعم الأعمال في شركة الاتحاد للطيران منذ ست سنوات، وهي حاصلة على بكالوريوس في التربية من كليات التقنية العليا، ودبلوم عمليات أمن الطيران - IATA مدريد إسبانيا.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد، وممن لا تتجاوز أعمارهم الـ 30 عاماً، حيث تترجم المبادرة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين الشباب وتأهيلهم على أسس مستقبلية مستدامة، وثقة سموه بقدرة الشباب، وبما يمتلكونه من أفكار ومواهب لأخذ زمام المبادرات، ورسم أشكال وأوجه جديدة للعمل في مختلف القطاعات، وبما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق التنمية.