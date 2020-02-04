الامارات | البت بتمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي بنسبة 100% الخميس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن البت بتمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي بنسبة 100% الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدرس شرطة دبي تمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية بعد تحقيق نتائج إيجابية بفضل المبادرة التي استمرت عاماً كاملاً، ومن المقرر أن تنتهي يوم بعد غدٍ الخميس.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العقيد جمعة بن سويدان، إن المبادرة حققت نتائج إيجابية، سواء من حيث مؤشر الحوادث، والوفيات، والإصابات الناتجة عنها أو حتى المخالفات المرورية، ما يشجع على النظر في تمديدها لتشجيع السائقين الملتزمين، وذلك بعد عرض النتائج على القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، الذي طلب مراجعة وتقييم آليات المبادرة خلال فترة تطبيقها، وتلافي أي سلبيات في التطبيق لضمان استفادة الناس بشكل واقعي وإيجابي منها، ومن المقرر بحسب المبادرة أن يستفيد سائقون بنسبة خصم تصل إلى 100% بانتهاء الفترة الأولى للمبادرة يوم 6 فبراير من العام الجاري، بعد التزامهم لمدة عام كامل وسط تسهيلات قررها القائد العام لشرطة دبي منها التغاضي عن المخالفات البسيطة حتى لا يتأثر السائقون الملتزمون، وكذلك تجديد السيارات دون الحاجة لسداد المخالفات المرورية في دبي.

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وأضاف سويدان أن من الجوانب الإيجابية التي رصدتها شرطة دبي خلال المبادرة، اهتمام عدد كبير من أفراد المجتمع، وحرصهم على الاستفسار بشكل مستمر عن كيفية الاستفادة من المبادرة، وما إذا كانت هناك إمكانية لتجديد مركباتهم دون سداد المخالفات، وهل تؤثر بعض المخالفات التي ارتكبوها في إمكانية استفادتهم من الخصم، بعد أشهر قضوها ملتزمين.

وأكد أنه بغض النظر عن التفاصيل المرتبطة بمبادرة تسوية المخالفات، فإن مجرد التفاعل مع أفراد المجتمع يمثل قيمة مهمة، ويعكس نجاح استراتيجية القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، في تعزيز الشراكة مع الجمهور، ورصد آرائه وردود أفعاله، لضمان تقديم أفضل الخدمات إليه وتحقيق سعادته.

وشرحت شرطة دبي اشتراطات الاستفادة من المبادرة حين أعلنت عنها، وأنها تتيح للسائقين، الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم، عدم دفع تلك المخالفات، شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكاب أي مخالفة مرورية، ليستفيدوا بخصم قيمته 100%، إذا التزم السائق لمدة 12 شهراً طوال العام، و75% إذا لم يرتكب مخالفات لمدة تسعة أشهر، و50% مقابل الالتزام ستة أشهر، و25% لمدة ثلاثة أشهر.