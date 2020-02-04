الامارات | محمد بن زايد يأمر بإعفاء 429 مواطناً متقاعداً من سداد القروض السكنية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يأمر بإعفاء 429 مواطناً متقاعداً من سداد القروض السكنية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد القروض السكنية بقيمة بلغت حوالي 444 مليون درهم.
وبهذا القرار يصل عدد المواطنين المعفيين حتى الآن إلى 640 مواطناً، حيث تم إعفاؤهم من قيمة القرض السكني، أو ما تبقى منه، بقيمة إجمالية تقارب 652 مليون درهم.
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