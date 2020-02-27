شاهد.. ناشط يهاجم الحكومة اليمنية.. ويشيد بالدور الإماراتي في مواجهة الحوثي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تساءل فيه أحد النشطاء كيف سقطت جبهة نهم والذي جاء تحت عنوان "اتفاق الرياض إلى أين".

وجاء في حديث الناشط السياسي الذي بدأ بسخرية من الناطق العسكري للجيش الوطني عبده مجلي.. مطالباً بأن يخرج بحديث عما يحدث في سير المعارك.

وأضاف بأنهم يريدن أن يكشف أمام الشعب اليمني كيف سقطت نهم.. وما هي الإستعددات المقبلة، قائلاً أين اتفاق الرياض.

وأكد بأن خروج الإمارات من البلاد كانت نكبة عليهم. قائلاًَ بأنهم سيبكون على اليوم الذي خرجت فيه الإمارات من البلاد.

كما تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي حول هاشتاج #اتفاق الرياض إلى_اين، والذين أكدوا بان الخيانات من قبل حزب الإصلاح اليمني هي التي أخرت النصر.

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