الامارات | محمد بن راشد يستقبل عبداللطيف الزياني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل عبداللطيف الزياني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي جاء لتوديع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله كأمين عام للمجلس.

وقدم الزياني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعم دولة الإمارات قيادة وحكومة لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرصها على توحيد الصف وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وشعوبها.

وتمنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوفيق والنجاح في عمله المستقبلي، وأشاد سموه بأداء أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية طوال فترة شغله لهذا المنصب مع فريق عمله ونشاطه الدؤوب لتحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.

وأهدى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم درع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يرمز إلى الوحدة والشموخ.