أمام حاكم الشارقة.. أعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء يؤدون اليمين

أدى أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء، اليمين القانونية، وذلك قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم.

حضر مراسم أداء القسم كل الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من السادة أعضاء المجلس التنفيذي، رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

وبارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة كلباء، تعيينهم بعضوية المجلس، داعياً إياهم إلى الاهتمام ببلدهم والتوصي بأهلها خيراً والاستماع إلى شكواهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم في تطوير والارتقاء بالمدينة، مشيراً سموه إلى أن مدينة كلباء تشهد تطوراً كبيراً على المستويات والأصعدة كافة، وبها العديد من المشاريع الخدمية والتطويرية والسياحية التي سترى النور قريباً، وستخدم المدينة وأهلها.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أصدر المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء برئاسة سعادة الدكتور سليمان عبد الله سليمان بن سرحان الزعابي، وعضوية كل من: سعادة حسين محمد عيسى بن حسين، وسعادة حمد سالم عبيد محمد الزعابي، وسعادة زايد عبد الله مسعود الكلباني، وسعادة سالم محمد عبدالله خميس الكندي، وسعادة سيف خميس سعيد سيف المزروعي، وسعادة صالح محمد سعيد جمعة الغمري، وسعادة الدكتور عبيد صقر صالح حسن المراشدة، وسعادة هاشم محمد يعقوب البيرق.